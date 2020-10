Biasin: “Milan, grave non aver preso un difensore. Quarto posto difficile”

MILANO – Attraverso TMW, Fabrizio Biasin ha detto la sua su questa campagna acquisti rossonera: “Il Milan cercava un difensore, non lo ha preso: errore grave. Soprattutto perché in questa sessione aveva fatto tutto piuttosto bene. Ma poi devi essere bravo a completare l’opera. Nel reparto arretrato i rossoneri hanno davvero poca scelta attualmente e con l’Europa League di mezzo rischia di essere un problema. L’obiettivo stagionale è il quarto posto, ma non sarà facile raggiungerlo, nonostante un mercato condotto complessivamente nella giusta maniera”.