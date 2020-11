Berlusconi: “Con Maradona ci lascia un simbolo e una bandiera del calcio”

MILANO – La scomparsa di Diego Armando Maradona, morto ieri in Argentina a 60 anni per un arresto cardiorespiratorio, ha scosso il mondo dello sport, che piange uno dei suoi più grandi rappresentanti di tutti i tempi. Anche Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale patron del Monza, ha voluto esprimere il proprio cordoglio e lo ha fatto tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale: “Grande campione nella vita e straordinario avversario in campo. Con Maradona ci lascia un simbolo e una bandiera del calcio. Ne sono molto addolorato”.