Bergomi: “In una sfida secca l’Inter non è molto più forte del Milan”

MILANO – Attraverso i microfoni di Radio Deejay, Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter oggi opinionista a Sky Sport, ha detto la sua sul derby in programma a San Siro: “Inter e Milan sono due squadre forti e che stanno bene psicologicamente. Hanno fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Il Milan ormai non si può più nascondere, sta facendo benissimo da diversi mesi. Non so se l’Inter sia tanto più forte; magari lo è sul lungo periodo, ma non in una partita secca. È una sfida di cui è molto difficile pronosticare l’esito. Potrebbe venir fuori un pareggio”.