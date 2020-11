Beretta: “Che lavoro di Pioli e il suo staff! Kjaer rigenerato…”

MILANO – Attraverso i microfoni della trasmissione radiofonica ‘Tutti Convocati’, Mario Beretta, ex capo del settore giovanile rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan: “Stefano Pioli e il suo staff stanno facendo un lavoro di grandissimo spessore, sotto ogni aspetto. Il Milan potrebbe anche non vincere il campionato, ma il lavoro rimane, così come la valorizzazione dei giocatori e il recupero di altri che sembravano persi. Penso ad esempio a Simon Kjaer, che ora è diventato il leader della difesa…”.