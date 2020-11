Bennacer a MTV: “Abbiamo vinto da grande squadra”

MILANO – Il centrocampista rossonero Ismael Bennacer, tramite i microfoni di Milan Tv, ha commentato il successo ottenuto al San Paolo contro il Napoli: “E’ una vittoria da grande squadra. Abbiamo anche sofferto, ma era inevitabile contro un avversario così forte. Abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. Ibrahimovic? In ogni partita fa vedere che è un grandissimo campione. Noi proviamo a fare sempre del nostro meglio per metterlo in condizione di segnare. Durante gli allenamenti ci chiede sempre grande professionalità e di alzare costantemente il nostro livello”.