Bazzani: “Milan, mercato finora perfetto”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex attaccante Fabio Bazzani si è espresso sul mercato che stanno svolgendo Paolo Maldini e Frederic Massara: “Si sono mossi in maniera perfetta sino a questo momento. Se punti sui giovani, devi anche avere chi te li faccia crescere, quindi qualcuno con carisma ed esperienza oltre all’allenatore. Ibrahimovic ha dimostrato di essere ancora il primo a non voler perdere; non c’è nessuno meglio di lui che possa far capire al gruppo come ottenere risultati. In sei mesi ha dimostrato di essere ancora decisivo in campo e nella mentalità. La sua conferma aiuta i giovani a crescere: per me il Milan ha imboccato la strada giusta”.