Bazzani: “Il Milan ha alzato l’asticella, ma per la Champions serve un’impresa”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Fabio Bazzani ha parlato del Milan: “La società ha operato molto bene sul mercato, così come Pioli ha svolto un ottimo lavoro e adesso la squadra crede ciecamente in lui. Poi c’è Ibrahimovic, che è sempre un valore aggiunto per quanto dà in campo ma anche come esempio ai giovani durante la settimana. I rossoneri hanno alzato l’asticella, ma per entrare in Champions League devono fare qualcosa di straordinario, perché si tratterebbe di mettere dietro qualcuna tra Juventus, Inter, Lazio, Atalanta, Roma e Napoli”.