Balzaretti: “Brahim Diaz mi ricorda Gomez, ma ora deve trovare continuità”

MILANO – Attraverso i microfoni di DAZN, di cui è opinionista, Federico Balzaretti ha rilasciato alcune dichiarazioni su Brahim Diaz, ingaggiato dal Milan in questa sessione di mercato: “Lo vedo come un giovane Papu Gomez. E’ un giocatore in grado di attaccare lo spazio e contribuire alla costruzione del gioco. Le sue capacità di passaggio e di lettura delle situazioni, grazie anche alla formazione che ha avuto negli scorsi anni, lo portano ad essere un giocatore quasi completo. Ciò che ancora gli manca è la continuità: la deve trovare nel Milan, facendo maturare il suo talento e dimostrando di non essere un’eterna promessa”.