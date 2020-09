Bakayoko, il PSG deve prima vendere

MILANO – “Bisogna essere creativi” è questo il mantra di Leonardo, d.s. del PSG, uno dei club più ricchi al mondo. Ma come tanti altri vittima della pandemia globale. Per farla in soldoni, per comprare bisogna vendere (ricordando un po’ Lotito). I transalpini sono continuamente alla ricerca di occasioni alla Florenzi per intenderci, ma non sono così comuni da trovare. Soprattutto ora che sono alla ricerca di un mediano di qualità.

Tra i nomi accostati al PSG c’è anche quello di Bakayoko, pallino del Milan. Nasser Al-Khelaïfi, proprietario del club, però non farà altre follie di mercato, dopo gli oltre 50 milioni spesi per Icardi, non troppo amato sotto la Tour Eiffel. Per arrivare a dama con il Chelsea Leonardo, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, sarebbe disposto a cedere Draxler, Gueye e Kehrer. Il primo però non vuole lasciare la ville lumiere, il secondo è in infermeria per una distrazione alla caviglia e l’ultimo è un punto di riferimento di Tuchel. . Il PSG potrebbe dunque non essere un avversario così insormontabile per il Milan nella corsa a Bakayoko.