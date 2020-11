AS – L’Atletico Madrid piomba su un gioiello rossonero

MILANO – Rimbalza direttamente dalla Spagna l’indiscrezione secondo cui l’Atletico Madrid sarebbe intenzionato a fare sul serio per ingaggiare Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco ha il contratto in scadenza con il Milan a giugno 2021 e, stando a quel che riporta il quotidiano iberico ‘AS’, Diego Simeone lo avrebbe individuato come rinforzo ideale per rimpolpare la trequarti della sua squadra. Il Milan, dal canto proprio, sta provando a raggiungere un accordo con l’entourage del classe ’94 per il rinnovo, ma la trattativa si sta facendo sempre più complicata. La distanza fra domanda e offerta, infatti, è ancora molto ampia. Per Calha le pretendenti non mancano: oltre all’Atletico ci sta pensando anche il Manchester United, mentre in Italia piace molto al Napoli di Gennaro Gattuso. D’altronde, se Hakan non rinnova col Milan può esser prelevato a parametro zero: una grande occasione che, com’è normale che sia, fa gola a molti club.