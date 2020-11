Antonini: “Milan, la presenza di Ibra può aiutare molto Bonera”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Antonini, ex calciatore rossonero, ha parlato di Daniele Bonera, che domani sarà in panchina per guidare il Milan contro il Napoli: “Bonera conosce la squadra, vedendola all’opera tutti i giorni in allenamento. Pioli gli sta dando grande fiducia. I giocatori sono professionisti, anche se non c’è il loro allenatore sanno che devono dare il massimo. Sono convinto che nella testa dei calciatori l’assenza di Pioli non peserà. Inoltre la presenza di Ibrahimovic, che ha anche giocato con Bonera, può dare maggiore tranquillità e serenità a tutto il gruppo”.