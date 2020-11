Antonini: “Mercato? Lasciamo lavorare Maldini e Massara, sanno cosa va fatto”

MILANO – Contattato dai microfoni di MilanNews.it, Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Stefano Pioli: “Ha fatto un ottimo lavoro fino a questo momento e il Covid deve essere solo un momento di passaggio. Spero possa negativizzarsi al più presto. Ma al tempo stesso sono sicuro che lo staff saprà fare bene durante la sua assenza. Oggi ci sono tanti modi per essere collegati live durante gli allenamenti e questi aspetti, di sicuro, aiuteranno a far sentire meno il distacco forzato”.

SUL MERCATO INVERNALE – “Maldini e Massara sanno benissimo chi serve e a quali condizioni. Sono bravissimi e lo hanno dimostrato, creando una squadra e un ambiente che ricorda molto il Milan di qualche anno fa. E questo ambiente solido e compatto potrà essere, finalmente, quella carta in più per tornare in Champions League”.