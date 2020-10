Amoruso: “Derby senza favoriti, sarà dura per i tecnici fare le formazioni…”

MILANO – L’ex attaccante Nicola Amoruso, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, si è espresso sul derby in programma sabato a San Siro: “Oltre ai positivi al Covid di Inter e Milan, ci sono giocatori che rientrano dalle Nazionali solo all’ultimo e che, inevitabilmente, non saranno nella loro forma migliore. Sarà un rebus fare la formazione, sia per Conte che per Pioli. Comunque si affrontano due squadre che stanno mentalmente bene, l’Inter ha avuto già sfide più difficili rispetto a quelle dei rossoneri, che dal canto loro hanno trovato continuità di risultati. Ma in queste condizioni è difficilissimo fare un pronostico”.