Amichevole Milan-Brescia: le formazioni ufficiali

MILANO – Il Milan sfida il Brescia nel proprio centro sportivo per l’ultima amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione 2020/2021. Una sorta di partita del cuore per Sandro Tonali che, pochi giorni fa, ha lasciato proprio il club di Massimo Cellino per unirsi alla squadra rossonera. Tuttavia, il centrocampista classe 2000 non parte titolare in questa gara. Di seguito, le formazioni ufficiali schierate dai due tecnici.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers; Colombo. Allenatore: Pioli.

BRESCIA (4-5-1): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Spalek, Bjarnason, Dessena, Morosini, Zmrhal; Ayé. Allenatore: Delneri.