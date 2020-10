Amelia: “Milan, per tornare in Champions è fondamentale la continuità. Pioli bravissimo”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato del Milan: “Sono contentissimo per ciò che sta facendo. In primis va elogiato il lavoro di Pioli, poi quello della società. Ha influito tantissimo il ritorno di Ibrahimovic, che ha dato una svolta alla mentalità della squadra. L’obiettivo del Milan dev’essere lottare fino alla fine per un posto in Champions League, che è diverso dall’arrivarci sicuramente. Per le prime posizioni della classifica ci sono tante squadre in lotta: Juventus, Inter, Napoli, Atalanta, Lazio, Roma. Il Milan però può dire la sua, per riuscirci deve mantenere questa continuità”.