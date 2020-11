Amelia: “Donnarumma e Meret tra i migliori al mondo. Ibra? Può fare come Maldini…”

MILANO – Intervistato dalle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Marco Amelia, ex portiere rossonero che ha vinto lo Scudetto nel 2011 assieme a Zlatan Ibrahimovic, ha parlato proprio del centravanti svedese: “Ibra è un trascinatore. Trascina sé stesso e gli altri. Ha capacità mentali e fisiche fuori dal comune, che gli permettono di recuperare in fretta le energie. Penso che possa fare come Maldini, che ha giocato nel Milan ad altissimi livelli fino a 41 anni”.

SUI PORTIERI DI MILAN E NAPOLI – “Donnarumma e Meret sono tra i migliori in circolazione. Il Napoli ha praticamente due titolari: Ospina è più che un ottimo portiere e Meret quando viene chiamato in causa fa sempre bene”.