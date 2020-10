Ambrosini: “Milan, fondamentale iniziare bene il girone”

MILANO – L’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini, oggi opinionista di Sky Sport, ha parlato della sfida che tra poco metterà di fronte Milan e Celtic nella prima partita del gruppo H d’Europa League: “Il Milan deve indirizzare il girone il prima possibile, quindi è fondamentale vincere questa prima partita. Turnover? Ci sta, però deve essere fatto gradualmente. Da calciatore fai più fatica ad esprimerti in un contesto in cui tutti giocano insieme per la prima volta e, inevitabilmente, non hanno tutti i meccanismi che hanno i titolari”.