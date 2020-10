Alvino: “Milan messo male finanziariamente, ecco quanto perde ogni giorno”

MILANO – Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato anche della situazione finanziaria del Milan: “Uno studio ha quantificato la perdita del Milan, uno dei club più storici a livello mondiale, in 400 mila euro al giorno: è una cifra pazzesca, perché ovviamente va moltiplicata, quindi parliamo di milioni e milioni ogni anno. Chiunque, anche l’uomo più ricco al mondo, ha difficoltà a mantenere questo sistema. Il Milan sta messo male, ma anche molte altre società: magari non a quel livello, ma quasi. Per questo il calcio è vicino ad un punto di non ritorno. O ci si dà una regolata, o sarà giocoforza bancarotta quasi per tutti”.