Albertini su Daniel Maldini: “Ha talento, spero gli venga data fiducia”

MILANO – In occasione di un’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, si è espresso su Daniel Maldini: “Ha grande talento. All’estero con giocatori di questo tipo si insiste, li si mette alla prova quando si fa sul serio, gli si dà un’occasione. In Italia purtroppo accade raramente. Pioli però è un bravo allenatore e adesso può lavorare con tranquillità, anche con i più giovani come Daniel. È una storia affascinante: credo che chiunque si auguri di vedere un altro Maldini protagonista con la maglia rossonera, alla terza generazione”.