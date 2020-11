Albertini: “Questo Milan ci ha ridato il sorriso. Scudetto? Ci sono squadre più attrezzate, ma…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del quotidiano ‘Repubblica’, Demetrio Albertini, grande ex centrocampista rossonero, ha parlato delle possibilità che ha il Milan di vincere il Tricolore in questa stagione: “Innanzitutto questa squadra ha restituito il sorriso a noi milanisti. Questa è la cosa più importante. Dopo il primo lockdown ha trovato consapevolezza: finalmente è dentro un percorso, senza dover ricominciare ancora da zero. Va riconosciuto grande merito a mister Pioli. Il Milan dovrà lavorare per restare dov’è, ci sono squadre che hanno più esperienza. Tuttavia anche nel 1989 non eravamo i più accreditati per lo Scudetto. E sappiamo come andò a finire…”.