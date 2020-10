Agresti: “Ibrahimovic trascinatore, ma in prospettiva occorre pensare a un sostituto”

MILANO – Sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Stefano Agresti ha parlato dell’importanza di Ibrahimovic nel Milan: “Lo svedese sta dando un contributo enorme, sotto il punto di vista realizzativo ma anche sul piano carismatico. E’ un punto di riferimento per tutta la squadra, ma in ottica futura occorre pensare al dopo-Ibra. Per il momento Zlatan è in grado di ricoprire il ruolo di trascinatore, quindi il Milan si è rafforzato in altre posizioni del campo, ma in prospettiva ci vorrà un altro centravanti”.