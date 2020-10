Agnelli: “Ottimi rapporti con Milan e Inter, sono grato a Zhang ed Elliott”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da MilanNews.it, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato dei rapporti con le due società di Milano: “E’ la prima volta in dieci anni che vedo affinità e allineamento di interessi con Milan e Inter, non solo di facciata, per la condivisione della strategia per la creazione di valore per la Serie A. Se lavoriamo assieme diventa più semplice la crescita di tutto il sistema. Sono particolarmente grato a Zhang, al fondo Elliott e ai management che le due società esprimono con Antonello e Gazidis, con cui ho un ottimo rapporto fin dai tempi dell’Arsenal. Se noi mettiamo a fattor comune i nostri marchi, la nostra fan base e la nostra strategia al servizio della Serie A, la strada per la crescita non può che avere maggior successo”.