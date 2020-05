Ag.Theo: “Piace a tante squadre, ma al momento non c’è nulla di concreto”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘FootMercato’, Manuel Garcia Quillon, agente di Theo Hernandez e José Reina, ha allontanato le voci di mercato relative ad un presunto interesse da parte del Psg: “Non ci sono stati contatti col club francese, non ci ha chiamato nessuno. Reina ha un altro anno di contratto con il Milan, la società vuole che torni e dovrà tornare. Se qualcuno chiamerà, ne discuteremo. Per quanto riguarda Theo, si sono fatte avanti molte squadre ma non c’è nulla di concreto. Se l’interesse diventerà concreto, rifletteremo”.

