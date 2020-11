Ag.Musacchio: “Futuro? Non ne abbiamo ancora parlato con i dirigenti del Milan”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Marcelo Lombilla, procuratore di Mateo Musacchio, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni sul difensore rossonero: “Mateo ha ricominciato ad allenarsi con il resto della squadra dopo un lungo infortunio, questo è molto importante. Quando sarà pronto per giocare sarà il tecnico a dirlo, e deciderà se schierarlo in campo oppure no. Futuro? Non ho sentito i dirigenti del Milan, e finché non parlerò con loro non parlerò neppure con altri club” .