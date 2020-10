Abate su Ibra: “L’ho sentito dopo il derby, era arrabbiato perché…”

MILANO – Contattato dai microfoni di Sky Sport 24, Ignazio Abate, ex terzino destro del Milan, ha speso parole d’elogio per Zlatan Ibrahimovic, con cui ha giocato proprio nella squadra rossonera: “Passano gli anni ma lui è sempre lì a fare gol. Ha un livello psico-fisico stratosferico. E’ giusto che continui a giocare, anche perché fa ancora la differenza. Sinceramente un po’ mi ha sorpreso, ma se ha scelto di tornare vuol dire che sapeva di poter assicurare questo rendimento. L’ho sentito dopo il derby e nonostante la doppietta era arrabbiato per aver sbagliato il rigore. Questa cosa la dice lunga sulla sua mentalità”.