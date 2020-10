Verso Udinese-Milan – Rebic torna tra i convocati, il croato al rientro

MILANO – Ante Rebic torna tra i convocati rossoneri, in vista di Udinese-Milan. Il croato torna disponibile quindi dopo l’infortunio al gomito patito con il Crotone. Stefano Pioli però in conferenza stampa ha spiegato come il giocatore non sia al meglio della condizione fisica, dopo le settimane di stop e che partirà dalla panchina. L’ex Eintracht Francoforte potrebbe subentrare dalla panchina, per giocare uno spezzone di partita e mettere minuti nelle gambe:

“Ante ha fatto bene gli ultimi allenamenti, ed è convocato. Domani partirà dalla panchina e potrebbe entrare per uno spezzone di partita“.