Verso Udinese-Milan: Le possibili scelte di Stefano Pioli

MILANO – Meno di 24 ore a Udinese-Milan e Stefano Pioli è alle prese con la probabile formazione che scenderà in campo contro i bianconeri i Friuli. Dovrebbe tornare dal primo minuto Gigio Donnarumma, che ha messo alle spalle il Coronavirus. Difesa titolare, senza sorprese, così come a centrocampo dovrebbe tornare Kessie. Sulla trequarti Rebic dovrebbe accomodarsi in panchina, spazio quindi ancora Leao. L’attacco ancora una volta sulle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

Ecco la probabile formazione rossonera per Udinese-Milan:

Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.