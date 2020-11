Verso Napoli-Milan – Gattuso in apprensione si ferma Bakayoko

MILANO – Osimhen in dubbio per la gara con i rossoneri. Un altro dei protagonisti della squadra partenopea potrebbe saltare Napoli-Milan, Si tratta di Bakayoko. Il centrocampista infatti oggi non si è allenato a Castel Volturno, a causa di un piccolo malessere. Un’altra grana per mister Gattuso che dovrebbe fare a meno di un attaccante nigeriano, per un problema alla spalla accusato con la sua nazionale. La partita del San Paolo si avvicina e gli azzurri iniziano a fare i conti con le assenze.