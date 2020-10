Verso Milan-Spezia – Italiano: “Ibra? sua assenza un pericolo in meno”

MILANO – Alla vigilia di Milan-Spezia, il tecnico della squadra ligure ha parlato proprio dei rossoneri. Ecco le sue parole:

“In questo momento c’è sempre qualche problema, quando pensi di essere apposto, possono esserci difficoltà non preventivabili. Il Milan? Hanno giocatori di altissimo livello, è vero hanno giocato 120 minuti l’ultima volta, ma i campioni a questo livello sanno attivare subito l’interruttore. Dobbiamo essere bravi noi a metterli in difficoltà, cert non ci aspettiamo che loro prendano sotto gamba la partita. Sicuramente l’assenza di Ibrahimovic è un pericolo in meno. Noi dovremo approfittare della situazione”.