Verso Milan-Roma: Skrill sarà match sponsor

MILANO – tratto dal sito ufficiale del Milan.

Nel posticipo della 5° giornata di Serie A in programma domani sera a San Siro tra Milan e Roma, Skrill, il Global Payment Partner del Club, torna ad essere match-sponsor di una gara casalinga dopo esserlo stato lo scorso 15 luglio quando la squadra di Pioli ha battuto in rimonta il Parma con il risultato di 3-1.

Nonostante la partnership sia stata annunciata ufficialmente a maggio 2020, quella tra il Club rossonero e Skrill è una relazione virtuosa iniziata già nel mese di febbraio, quando in occasione della Semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus, il logo del Global Payment Partner è apparso per la prima volta sui led a bordocampo di San Siro.

Attività in campo ma non solo, con contenuti esclusivi e interattivi come le interviste realizzate da Skrill con Stefano Pioli, Ismaël Bennacer e Brahim Díaz, e contenuti esclusivi da Milanello, per una partnership che ha visto i brand crescere insieme, con Skrill che ha raggiunto così i suoi obiettivi di brand awareness e customer acquisition in Italia e nel mondo facendo leva sull’appeal e sulla fanbase globale di circa 450 milioni di tifosi milanisti.

La prima partita disputata dopo il lockdown dal Milan a San Siro è stata contro la Roma, nella vittoria per 2-0 ed ecco che il debutto di Skrill come match sponsor nella stagione 2020/21 coincide con un’altra sfida a tinte giallorossonere.

Skrill è presente in Italia e in tantissimi altri Paesi, processa pagamenti per circa 50mila operatori – tra cui store.acmilan.com dove si può acquistare il merchandising ufficiale AC Milan – e può vantare milioni di clienti in tutto il mondo. È un’azienda leader nel settore dei pagamenti digitali e offre un portafoglio digitale multi-valuta e una carta prepagata, attivabile gratuitamente in Italia fino al 31 dicembre. I clienti possono, inoltre, inviare ed effettuare trasferimenti di denaro internazionali, nonché acquistare e vendere interessi in criptovalute. Skrill fa parte del Grupopo Paysafe, una piattaforma di pagamento specializzata utilizzata da milioni di clienti in tutto il mondo. Tutti i tifosi rossoneri residenti in Italia potranno attivare la carta prepagata Skrill gratuitamente fino al 31 dicembre 2020. Scopri di più su www.skrill.com.