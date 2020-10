Verso Milan-Roma: Pioli fiducia ancora in Rafael Leao

MILANO – Rafael Leao ancora una volta dal primo minuto, questo è quello che riporta Tuttosport. Il quotidiano sportivo ha inserito l’ex Lille nella probabile formazione rossonera, in vista della gara di sera a San Siro. Il calciatore ha la fiducia di Stefano Pioli, che si affiderà ancora a lui, al posto dell’infortunato Ante Rebic, sulla fascia mancina, per Milan-Roma. Una nuova conferma il giovane che sembra aver trovato al sua dimensione non da prima punta come attaccante esterno. Ruolo che inizia anche a dargli diverse soddisfazioni, come l’assist vincente per Ibrahimovic nel Derby contro l’Inter. Leao continua quindi nel suo percorso di crescita.