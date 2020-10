Verso Milan-Roma: Duarte torna tra i convocati, Coronavirus alle spalle

MILANO – C’è anche Leo Duarte tra i convocati di Stefano Pioli per Milan-Roma. Il brasiliano ha messo il Covid-19 alle spalle, problematica che lo aveva fermato in questo inizio di stagione e che non lo ha ancora fatto esordire in questa nuova stagione. Il difensore è tornato quindi a disposizione di Stefano Pioli, che nell’ultimo periodo ha vissuto un vero e proprio momento di crisi nel reparto difensivo, viste le tantissime assenze che hanno messo in apprensione il tecnico rossonero. Il Milan ha saputo reggere benissimo alle tante assenze, con Kjaer che ha saputo distinguersi diventando il vero e proprio leader del reparto arretrato del Diavolo.