Verso Milan-Roma: Calhanoglu prenota un posto in campo

MILANO – Calhanoglu c’è. Il numero dieci rossonero ha recuperato dall’infortunio e si è allenato con il resto del gruppo a Milanello. Il turco prenota prenota un posto e una maglia da titolare quindi questa sera a San Siro. un recupero lampo per il trequartista, uno dei migliori calciatori rossoneri in questo avvio di stagione, se non il migliore, vista l’assenza di Ibrahimovic a causa della positività al Covid-19, nel recente passato. Stefano Pioli può sorridere, Calhanoglu risponde presente.