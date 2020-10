Verso Milan-Roma: Anche Smalling a rischio per i giallorossi

MILANO – Mancini è risultato essere positivo al Covid-19 e non ci sarà lunedì prossimo contro il Milan. Le notizie per la Roma continuano a non essere delle migliori però. Infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, anche Chris Smalling potrebbe non esserci a San Siro. Un’altra tegola per mister Paulo Fonseca, che già dopo la gara vinta contro lo Young Boys aveva detto ai giornalisti che la gara con i rossoneri sarà molto difficile proprio a causa delle tante assenze. Il difensore inglese nelle prossime ore sosterrà un provino, ma le sensazioni non sono positive, la distorsione al ginocchio continua a preoccupare, in vista del Milan.