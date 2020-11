Verso Milan-Lille – Rossoneri ‘a tutto gas’ sulle fasce

MILANO – Manca poco a Milan-Lille, questa sera infatti i rossoneri torneranno di nuovo in campo, in Europa League. Stefano Pioli è alle prese con l’undici titolare della gara e starebbe pensando di puntare sulla coppia Dalot-Hernandez sulla fasce. Una scelta iper offensiva, viste le caratteristiche dei due calciatori, che dovrebbero andare a comporre metà della linea difensiva, a quattro, dei rossoneri. L’esclusione di Calabria dall’undici titolare però non è data da una scelta tecnica. Il terzino infatti è alle prese con un problema che gli farà saltare il match contro i francesi, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. C’è da valutare le sue condizioni anche per il prossimo impegno in campionato del Milan, intanto però Dalot ‘scalda i motori’.