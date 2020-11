Verso Milan-Lille – Dalot dal primo minuto per convincere Pioli

MILANO – Diogo Dalot corre verso una maglia da titolare, al posto di Davide Calabria. Milan-Lille si avvicina e Stefano Pioli sta studiano l’undici rossonero per affrontare i francesi. Tra questi dovrebbe esserci anche il portoghese ex Manchester United, che potrebbe scendere in campo dal primo minuto nel suo ruolo naturale. Un’opportunità da sfruttare al meglio per convincere il tecnico del Diavolo e scalare magari le gerarchie e diventare un titolare del Milan. Come è successo recentemente ad Alexis Saelemaekers. Dalot vuole prendersi il suo spazio e tornare ad alti livelli, la partita di Europa League potrebbe essere il giusto viatico.