Verso Milan-Lille – Castillejo recupera in vista dell’Europa League

MILANO – Ventiquattrore a Milan-Lille, nuovo gara in ambito per Europeo per i rossoneri, Stefano Pioli, però, secondo quanto riporta il quotidiano Tuttosport, può sorridere. L’allenatore del Diavolo, infatti, dovrebbe recuperare Samu Castillejo per la gara con i la squadra francese. Lo spagnolo aveva saltato l’ultima sfida di campionato contro l’Udinese, nemmeno convocato, a causa di problemi fisici accusati durante la rifinitura. Ultimo allenamento prima del match della Dacia Arena. Adesso sembra essere tutto alle spalle, con l’ex Villarreal pronto a prendersi una maglia da titolare in Europa, per insidiare le gerarchie di mister Pioli, dato che Alexis Saelemaekers è il titolare in quel ruolo in questo momento, del Milan.