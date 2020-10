Verso Inter-Milan: nerazzurri in difficoltà in vista del Derby

MILANO – E’ un Inter in difficoltà, quella si prepara ad affrontare il Derby con il Milan. Poco fa la società nerazzurra ha comunicato la positività al Covid-19 di Young, un’ulteriore tegola, dopo i casi Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e Radu. L’inglese è il sesto calciatore di Antonio Conte che ha contratto il virus. Una situazione, che ha reso necessaria la bolla preventiva nel centro sportivo di Appiano Gentile. Misura necessaria dopo i casi di Coronavirus, con i giocatori che sono tornati ad allenarsi in modo individuale, con docce e pasti in camera. Spostamenti ridotti al minimo ed obbligatoria la mascherina. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, al centro tecnico Suning ci sono 25 persone, tra giocatori e membri dello staff tecnico. Assente Conte, in permesso, concordato da tempo. Una situazione che si aggrava di più perché il gruppo, ad eccezione dei positivi, sarà al completo solo venerdì. Quando resteranno soltanto due giorni per preparare al meglio la stracittadina.