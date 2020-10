MILANO – Una nuova positività al coronavirus in casa Inter, una brutta notizia in vista del Derby co il Milan di sabato prossimo. Ecco il comunicato della società nerazzurra.

FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile.

Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione.