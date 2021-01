Verso Benevento-Milan: tre positivi al Covid tra le fila dei giallorossi

MILANO – Manca poco alla ripresa del campionato, domani infatti torna in campo la Serie A. La squadra di Stefano Pioli sarà chiamata a giocare in trasferta contro gli uomini di mister Filippo Inzaghi. Impegno non semplice, come detto in conferenza stampa dall’allenatore del club meneghino, che vuole ripartire, così come ha finito il 2020, con una vittoria. Benevento-Milan però è segnata anche dalle nuove positività al Covid-19, nella società giallorossa. Il club di del presidente Oreste Virogrito, sul suo sito internet. Infatti ha comunicato tre nuovi casi di Coronavirus, al rientro dalla sosta.

Ecco la nota ufficiale del Benevento:

Il Benevento Calcio srl comunica che, al rientro dalle vacanze natalizie, sono risultati positivi al Virus Sars Covid 19 nelle date del 30 e 31 dicembre e 2 gennaio scorsi, dopo esecuzione di tre cicli di tamponi molecolari, un tesserato dello Staff Tecnico e due dello Staff Medico afferenti al gruppo squadra. La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio Staff Medico, che i tesserati in questione sono stati posti immediatamente in isolamento fiduciario presso i propri domicili, e che su autorizzazione dell’Asl competente il resto del gruppo squadra attualmente negativo è in isolamento con metodica domicilio-lavoro.

Notizie Milan – Benevento, tre nuovi casi di Coronavirus, ma nessun calciatore. I rossoneri recuperano Castillejo

La buona notizia per il Benevento è che tra i tesserati colpiti dal Covid, per il momento non ci sono né calciatori, né il tecnico Filippo Inzaghi. Il gruppo squadra attualmente negativo è in isolamento per evitare il più possibile ce la situazione peggiori ovviamente. Il Milan invece per la partita di domani recupera Samu Castillejo, l’unico degli infortunati che sarà convocato, come confermato da Stefano Pioli in conferenza stampa. Non ci sarà quindi nemmeno Simon Kjaer, che sembrava essere sulla strada del rientro, o almeno in ritorno in panchina, in vista della sfida con i giallorossi. Assente anche Theo Hernandez squalificato.