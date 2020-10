Udinese-Milan, Gotti: «Rossoneri meritatamente in testa»

L’allenatore dell’Udinese Gotti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, ha parlato della gara di domani e del momento dei rossoneri di Stefano Pioli. Queste le sue parole:

«Il Milan è migliorato passo per passo grazie a una strategia globale che mescola giocatori giovani e altri che possono aiutarli a crescere. Una squadra propositiva, che si è guadagnata a pieno titolo il primato in classifica. È vero che l’Udinese spesso si esprime bene con le big, ma non possiamo accontentarci. IL nostro obiettivo deve essere quello di fare punti».