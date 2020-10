Top e Flop Milan Spezia – Delude Tonali, che Theo Hernandez!

Si conclude la gara tra Milan e Spezia, valida per la terza giornata di Serie A, con il risultato di 3-0 per i rossoneri, che si portano così a punteggio pieno ed in vetta alla classifica insieme all’Atalanta.

TOP: Theo Hernandez – Il terzino francese è una spina nel fianco della difesa avversaria, macina kilometri e sigla la rete del 2-0 con un rasoterra dal limite. Il migliore dei suoi nella prossima gara sarà chiamato ad una grande prova nel derby della Madonnina.

FLOP: Tonali – Il giovane centrocampista non riesce ad incidere, complice un primo tempo non all’altezza dei rossoneri. Spesso in difficoltà, prende rischi che possono costare cari alla sua squadra. Esce al tredicesimo della ripresa, sostituito da Kessie.