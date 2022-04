Milan, tifosi terrorizzati da uno scambio: “Se succede cambio squadra”

Dopo aver lasciato il Milan a parametro zero la scorsa estate per approdare al Psg, il portiere di Castellamare ne ha combinate parecchie sia con il Psg che con la Nazionale.

A Parigi Gigio è pesantemente preso di mira dai giornali, ecco perché un suo addio dopo appena un anno potrebbe non essere un'utopia. In queste ore sarebbe addirittura uscita un'indiscrezione su un possibile scambio fra il Psg e il Milan. Abbiamo raccolto per voi i commenti più divertenti dei tifosi del Diavolo, che non prenderebbero molto bene (per usare un eufemismo) il ritorno a Milanello dell'ex numero 99 rossonero<<<