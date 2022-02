Milan, tifosi incontenibili: “Com’era la storiella dei 15 punti in meno?”

Un Milan cinico e determinato batte la Sampdoria a San Siro per 1 a 0, grazie alla rete di Leao su assist di Maignan.

In virtù di questa vittoria e del pareggio fra il Napoli ed il Biscione, il Diavolo torna primo in classifica. Da ricordare, però, che i nerazzurri devono ancora recuperare una partita.

I tifosi rossoneri sono in estasi per l'ennesima prova di qualità e di cuore della loro squadra. Leao è sempre più determinante. Nel post partita i supporter del Diavolo si sono letteralmente scatenati sui social. Abbiamo raccolto per voi i commenti più esilaranti e significativi. Buon divertimento! <<<