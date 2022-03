Milan, i tifosi convinti di una cosa: “Se esiste una giustizia divina…”

Il Milan fa il suo dovere e supera, non senza fatica, l'indemoniato Empoli di Andreazzoli.

Sugli scudi, per l'ennesima volta, Pierre Kalulu. Ma ieri sera a San Siro non si è distinto solo per i suoi interventi difensivi. Il 21enne francese ha anche indovinato l'angolino basso con un tiro da fuori che ha regalato tre punti di platino alla truppa di Pioli.