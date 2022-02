Milan, tifosi esasperati in vista del derby: “Devono andare a Lourdes”

Siamo alla vigilia di un importantissimo derby della Madonnina. Il Milan ci arriva rabberciato, come spesso gli è accaduto in questa stagione.

Sembrava quasi scontata la presenza di Ibra e Rebic per la sfida al Biscione e invece le ultime notizie non sono confortanti. Forse qualche chance rimane intatta per Tomori, operato meno di un mese fa al menisco. I tifosi si sono sfogati senza peli sulla lingua sui social per questa situazione che è diventata davvero insostenibile. Abbiamo raccolto per voi una carrellata di commenti dei supporter del Diavolo dai quali ci dissociamo fin da subito visto che alcuni sono abbastanza "spinti". Buon divertimento<<<