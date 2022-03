Milan, i tifosi non ci credono: “E’ malafede, è una roba criminale”

E' arrivata la lista dei 33 convocati dal ct Roberto Mancini per i play-off di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Il prossimo 24 marzo allo stadio Barbera di Palermo è in programma la sfida con la Macedonia del Nord. In caso di successo, gli azzurri se la vedranno con la vincente di Portogallo-Turchia.

Le scelte del commissario tecnico azzurro non sono state condivise dai tifosi rossoneri, che si sono scagliati in maniera veemente contro Mancini sui social. Abbiamo raccolto per voi una carrellata di opinioni, alcune anche piuttosto forti. Buona lettura e buon divertimento!<<<