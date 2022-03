Milan, i tifosi rossoneri al settimo cielo: “Voglio l’annuncio ora!”

Again, di nuovo! Il Milan di corto muso, si porta a casa un'altra vittoria pesantissima in ottica scudetto.

Ora le rivali sono rispettivamente a -3 (Napoli) e a -6 (Inter). Il gol al volo di Bennacer vale oro, così come la prestazione di cuore della squadra di Pioli.

I rossoneri hanno dimostrato di essere assolutamente sul pezzo, pur non brillando stavolta alcuni calciatori del reparto avanzato. L'entusiasmo dei tifosi è alle stelle, soprattutto perché gli addetti ai lavori continuano incredibilmente a snobbare il Diavolo, dando ancora per favorite altre squadre. Ma ridiamoci su. Abbiamo raccolto per voi i commenti più incisivi dei supporter milanisti, sempre più convinti di una cosa. Buon divertimento!<<<