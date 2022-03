Milan, i tifosi a sorpresa: “Botman? Non ha senso, i soldi servono…”

Nelle prossime 5 gare i rossoneri incontreranno nell'ordine Empoli, Cagliari, Bologna, Torino, Genoa. Al di là della scaramanzia che è d'obbligo, pensare ad un filotto di vittorie non è utopia. Se vuoi puntare al titolo è a questo obiettivo che devi mirare.

Dicevamo anche del mercato, i tifosi si esprimono come sempre in maniera decisa e molto divertente sui social. Abbiamo raccolto per voi i commenti più incisivi dei supporter del Diavolo su vari temi, con un innamoramento collettivo verso Kalulu più che giustificato. Buon divertimento! <<<