Kessie firma col Barca, i tifosi: “Col sostituto molto più forti”

E' tutto fatto per il trasferimento di Franck Kessie a parametro zero al Barcellona. Il centrocampista ivoriano ha svolto le visite mediche a Lugano e ha firmato il contratto con i blaugrana.

I tifosi rossoneri rivivono l'incubo vissuto con Donnarumma e Calhanoglu, oppure no! Come accaduto con gli addii dei suddetti a zero, i supporter del Milan sperano che il sostituto di Kessie porti ad un upgrade ulteriore il centrocampo meneghino. Abbiamo raccolto per voi i commenti del popolo milanista sui social, alcuni pareri sono sorprendenti. Buon divertimento<<<